Mugnano del Cardinale – “ASD Mugnano” non è solo calcio!

Il calcio è lo sport più popolare e praticato al mondo, ma non è solo questo. Giocare a calcio fa bene al corpo e alla mente. È una disciplina che consente di mantenersi in forma fisicamente, ma anche di sviluppare abilità come disciplina, empatia, spirito di sacrificio, capacità di comunicazione, leadership e lavoro di gruppo.

E l’ASD Mugnano, compagine della bassa Irpinia, incarna alla perfezione i valori sani dello sport, perché è composta da un gruppo unito di uomini che giocano non solo per il risultato, ma per il gusto di farlo. Tra tutti i componenti della squadra, dalla dirigenza, ai calciatori, allo staff tecnico e agli sponsor c’è sinergia di vedute.

Ieri sera tutti i componenti della squadra si sono ritrovati al Caffè Aragonese per un momento di convivialità e per il tradizionale scambio di auguri in vista del Natale.

Se esiste una tale realtà qual è quella dell’Asd Mugnano è perché tutti si impegnano, nel rispetto reciproco ed anche grazie al sostegno degli sponsor. (L. Carullo)