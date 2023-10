Montoro (AV) – I Carabinieri identificano e denunciano il presunto “pirata della strada”

I Carabinieri della Compagnia di Solofra sono riusciti nel giro di poche ore ad acquisire elementi probanti che hanno portato alla denuncia di un 60enne di Mercato San Severino, ritenuto responsabile di fuga a seguito di incidente stradale con lesioni personali ed omissione di soccorso.

La spiacevole vicenda si è verificata ieri a Montoro, dove una anziana donna, mentre passeggiava in via Nocelleto con il nipotino nel passeggino, è stata travolta da un’auto, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso.

La nonna ed il bambino, venivano soccorsi e trasportati dal 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino.

L’attività svolta dai Carabinieri della Stazione di Montoro, sviluppatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché la visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, ha consentito di risalire all’identificazione del presunto responsabile che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.