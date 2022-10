MONTEFORTE. Furto nel centro stoccaggio tabacchi

Questa notte è stato perpetrato un furto nel centro di stoccaggio tabacchi dei Monopoli di Stato, ubicato a Monteforte Irpino in Via Piano Alvanella.

I malviventi, penetrati nello stabile attraverso un foro praticato nel muro di un’adiacente officina meccanica, hanno asportato alcune scatole di sigarette.

Verosimilmente disturbati dal nebbiogeno, si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Ancora da quantificare il bottino.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano.