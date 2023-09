MID. Giovanni Esposito festeggia il 4 anno alla guida del coordinamento in Campania

A distanza di quattro anni e le cui lancette segnano proprio oggi, il giorno in cui mi sono insediato come Coordinatore Regionale di questo Movimento il M.I.D., come prima persona per la fiducia accordatami nell’affidarmi questo prestigioso e importanteincarico non solo di rappresentanza ma anche di guida del Coordinamento a tutela delle persone con disabilità mi è doveroso dover ringraziare il Presidente Nazionale Francesco Ferrara, ho nella memoria umana del cuore e dei messaggi ricevuti sul mio telefono e che conservo gelosamente ancora il suo messaggio conservato, nel quale ho raccolto e sentito il suo calore umano e la sua stima per l’impegno da me svolto fino a quel momento sotto altri ruoli nella sua qualità di padre fondatore della realtà di cui oggi vado fiero di poter accompagnare insieme a tutta la squadra che personalmente ho scelto in giro per la Campania.

Nel tragitto di questa lunga e sicuramente gratificante esperienza tante sono state le tappe importanti raggiunte, altrettante tante le testimonianze, le storie e le problematiche toccanti e emozionanti che ho potuto raccogliere e che conserverò per sempre nella valigia dei miei ricordi più belli di questa esperienza di vita e amministrativa, nella quale ho maturato e acquisito nel tempo e con il contributo di tutti e in particolar modo miei coordinatori anche più grandi di me tante nuove conoscenze e sicuramente insegnamenti che mi hanno permesso di poter non solo crescere ma anche rinforzare le mie spalle e il mio modo di operare oltre che l’azione stessa del movimento con più nuove conoscenze e piùazioni pratiche, nulla di ciò potrò mai dimenticare o cancellare come le persone che mi circondano e collaborano con me partendo proprio dal Coordinamento con persone molte delle quali ho anche avvicinato in particolar modo alla mia vita personale, dai collaboratori, rappresentanti di associazioni, cittadini e autorità che ogni giorno riconoscono e avvalorano il lavoro portato avanti riponendo fiducia in me.

In conclusione ringrazio i cittadini che da ogni provincia si avvicinano e cercano di offrire il loro prezioso contributo generoso e volontario per la crescita del Movimento stesso e delle attività, così Giovanni Esposito Coordinatore Regionale della Campania, che in conclusione ringrazia in particolar modo anche e soprattutto la stampa per la vicinanza anche quotidiana da sempre registrata con l’auspicio di poter continuare ad andare avanti in questa Mission di valorizzazione, affermazione e tutela dei diritti