MERCOGLIANO. Sessantaquattrenne si toglie la vita con un colpo di pistola

Si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola ieri mattina a Mercogliano in via Nazionale, un militare in pensione di 64 anni. La tragedia si è consumata in un appartamento. Sono stati gli altri condomini del palazzo di Via Nazionale a dare l’allarme e ad allertare i carabinieri. Gli uomini dell’Arma arrivati sul posto, sono entrati nell’abitazione del militare dell’Esercito in pensione e hanno purtroppo fatto la macabra scoperta. Inutili i soccorsi, per l’uomo non vi è stato nulla da fare, non si conoscono i motivi dell’insano gesto.