MERCOGLIANO (AV). Ecco la IX “Camminata Rosa”, un fiume di persone in marcia per la prevenzione

Puntuale come previsto questa mattina è partita la nona “che da Mercogliano ha raggiunto Avellino. Organizzata dagli instancabili volontari delle associazioni Amdos e Amos con la collaborazione del, primario della Breast Unit dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Quest’anno la Camminata sarà accompagnata dalla lanterna accesa a maggio a Pietrelcina in occasione della manifestazione, la fiaccolata per i malati oncologici da Pietrelcina a Piana Romana, utilizzando la via del Rosario che è il percorso che faceva Padre Pio, organizzata sempre dal dottor Iannace insieme a ‘The Power of Pink’ e ‘Futuridea’. Un grande abbraccio rosa di preghiera e riflessione. Due eventi che gridano una sola parola: prevenzione.

La partenza questa mattina alle 9.00 da Mercogliano (Viale San Modestino) e arrivo ad Avellino. Alle ore 12.00 ci sarà la Celebrazione Eucaristica presso il Duomo ‘Santa Maria Assunta’ e alle ore 13.00 tutti con gli occhi al cielo che si colorerà di rosa. (Alessandro Siniscalchi)