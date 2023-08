Marzano di Nola -Successo per il concerto di Franco Ricciardi

Fans in attesa per ore per poter ascoltare il loro beniamino ovvero Franco Ricciardi. Il cantante napoletano non ha deluso le aspettative e come sempre è stato coinvolgente. Tanti i successi nuovi e vecchi con i quali ha deliziato gli astanti, da:167, Je, Leyla, Madame blù a te voglio troppo bene. Scroscianti gli applausi per Ricciardi che da 36 anni calca i palcoscenici sempre con grande carisma. Un plauso ai membri del Comitato Festa per aver scelto Ricciardi, la loro è stata sicuramente una mossa vincente. Stasera ad esibirsi ci saranno i The Kolors e si attende di nuovo il pienone. (L.C.)