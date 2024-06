MARZANO DI NOLA. Il Giuramento del Tenente dei Carabinieri Salvatore Scala presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Gli auguri

Con grande orgoglio e commozione, Salvatore Scala ha prestato giuramento come Tenente dei Carabinieri nel Ruolo Tecnico presso la prestigiosa Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Un momento solenne che segna l’inizio di una carriera promettente al servizio della comunità e della sicurezza pubblica.

La cerimonia, caratterizzata da un’atmosfera di rigore e disciplina, ha visto la partecipazione di familiari e amici, tutti uniti per celebrare questo importante traguardo. In prima linea, a condividere la gioia e l’orgoglio per questo significativo passo, c’erano la mamma, dottoressa Imma Fusco, il papà Angelo Scala, e il fratello Samuel.

Anche le zie Anna e Franca Fusco hanno voluto essere presenti per esprimere il loro affetto e incoraggiamento. Lo zio Mimì, con la sua presenza, ha aggiunto un tocco di familiarità e sostegno. Un augurio speciale è arrivato dallo zio Carmine Vecchione, Vicesindaco di Marzano di Nola, il quale ha espresso la sua fiducia nelle capacità e nella dedizione del giovane Tenente.

“Che tu possa raggiungere traguardi sempre più importanti come desideri” è stato il messaggio di incoraggiamento che ha riassunto il sentimento comune di tutti i presenti. Salvatore Scala, con il suo impegno e la sua determinazione, rappresenta un esempio di dedizione e professionalità, pronto a mettere le sue competenze tecniche al servizio dell’Arma dei Carabinieri.

Questa giornata rimarrà indelebile nella memoria di Salvatore e dei suoi cari, un punto di partenza verso una carriera ricca di soddisfazioni e di servizio al Paese. Auguriamo al Tenente Scala un futuro luminoso e pieno di successi, certi che saprà onorare con orgoglio e dedizione la divisa che indossa.