MARIGLIANO. Inaugurazione opere progetto Su con il Murales

L’artista urbano Teso si è ispirato ai lavori a tema sport realizzati dagli allievi del Liceo C. Colombo.

Completata l’ultima delle tre grandi opere programmate nell’ambito del progetto di creatività urbana “Su con il Murales”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Marigliano, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli e coordinato da INWARD. A realizzarla l’artista Teso, storica firma del graffiti writing napoletano e oggi creativo urbano e illustratore affermato. L’opera, realizzata sulla facciata della Scuola Elementare “Pacinotti”, è dedicata allo sport. La stessa genera dalle creazioni degli studenti dell’indirizzo artistico del locale Liceo C. Colombo, votate e selezionate in seguito proprio dai giovanissimi allievi della Pacinotti. L’opera, dal titolo “Tutt’uno”, rappresenta una sintesi delle creazioni realizzate dagli studenti. Essa riporta, infatti, in silhouette, una serie di sport, incardinati dinamicamente tra rotazioni, slanci e movimenti, dimostrando convivenza polisportiva. A marcare il saettante gruppo di atleti raffigurati è una grande onda, mentre sullo sfondo campeggia il ben noto Monte Somma. L’opera, insieme alle altre due realizzate in precedenza sulle facciate di edilizia popolare di Via Amendola, sarà inaugurata giovedì 28 luglio, alle ore 12,00.