Mariglianella Sindaco Russo ordina il divieto di vendita di fuochi d’artificio e giochi pirotecnici per un sicuro e sereno Capodanno.

Per un sicuro e sereno festeggiamento di fine ed inizio anno 2021-2022, l’Amministrazione comunale di Mariglianella, guidata dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, ha promosso una specifica attività di prevenzione, a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale coordinata dal Comandante, Luogotenente Geppino Petrella.

Nella considerazione che “sono in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell’anno e dato atto che per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste in difesa delle comunità locali nel rispetto delle norme e dei regolamenti” e nel rispetto del Decreto Legislativo n. 114/98; della Legge Regionale n.1/2014; del Decreto Legislativo 267/2000; dell’articolo 6 della Legge 23/05/2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza), “ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del Patrimonio Pubblico”, con propria ordinanza, n. 887/2021, il Sindaco Dott. Arcangelo Russo, ha ordinato il “Divieto di vendita agli ambulanti anche se autorizzati, su tutto il territorio comunale, di fuochi d’artificio di tutte le categorie, anche quelli declassificati e denominati giochi pirotecnici dal 30 Dicembre 2021 al Primo Gennaio 2022”.

L’inosservanza all’Ordinanza è punita con una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 7/bis del T.U.E.L., (così come modificato dalla legge n.3/2000), da 25,00 a 500,00 Euro fatta salva, ove il fatto assume rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Alla Polizia Municipale e alle forze di Polizia presenti sul territorio è demandato i compito di farla osservare.

Il Sindaco Russo ha dichiarato: «Con questa mia Ordinanza intendo innanzitutto garantire i più sicuri festeggiamenti di Capodanno a Mariglianella. Inoltre con questo responsabile comportamento daremo, tutti noi, un notevole contributo contro l’inquinamento ambientale e a favore della qualità dell’aria. Ed ancora, insieme ai danni, spesso gravi prodotti dallo scoppio dei petardi sulle stesse persone, eviteremo anche lo stress subito dagli animali domestici. Colgo l’occasione -ha terminato il Sindaco Russo- per esprimere, a nome personale e dell’intera Amministrazione Comunale, l’Augurio di un sereno festeggiamento di fine anno 2021 e di Buon Anno 2022 a tutta la Comunità di Mariglianella».

