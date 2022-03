Mariglianella. Le opere Vincitrici Concorso Dante Alighieri

Come annunciato via social dal Sindaco di Mariglianella, Dott. Arcangelo Russo, lo scorso 21 febbraio in una diretta streaming su YouTube, condotta dal Consigliere Comunale Giovanni Corbisiero , sono state presentate le opere vincitrici del concorso letterario “ Dante e l’Amore”, nella modalità a distanza in attesa del superamento dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.

Promosso dall’Amministrazione Comunale di Mariglianella, il “Concorso letterario per studenti destinato agli alunni delle classi seconda e terza della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” di Mariglianella singolarmente o come gruppi o come classe”, ha avuto un positivo riscontro nella concreta partecipazione di tanti giovani studenti. L’iniziativa culturale suggerita dal Consigliere Comunale e Capogruppo di Maggioranza, Giovanni Corbisiero, per il Settecentenario della morte del “Sommo Poeta” (1265-1321), ha dato la possibilità a questi giovani di concorrere con le loro opere, frutto della loro libera creatività, in una di queste tipologie, come fissato nel bando comunale: Canzone; Disegno; Poesia; Riscrittura creativa di un passo della Divina Commedia; Sceneggiatura di una rappresentazione teatrale; Tema; Video.

All’indirizzo web https://www.youtube.com/watch?v=krzFOOibCwY è disponibile la visione della presentazione delle opere vincitrici frutto dell’insindacabile giudizio della giuria così composta: Maria Grazia Avallone; Giovanni Corbisiero; Anna Filannino; Giovanni Maione; Vincenzo Peluso; Angelo Porcaro e Giovanna Afrodite Zarra. Le opere, prima rese anonime, sono state consegnate ad ognuno di loro per una propria autonoma analisi e dopo l’assegnazione di singoli punteggi è stata fatta una media che ha portato alla definizione del seguente podio.

Primo classificato, Elaborato n. 10: “Intervista Doppia” di Dante e Beatrice, un video scritto, interpretato e montato dal trio, Matteo Pasquale Di Maio; Mario Panico e Benedetta Sorrentino della 3^ D. Secondo classificato, Elaborato n. 15: “Il Viaggio di Dante” in una canzone scritta, testo e musica, suonata e cantata, da Rosa Maria Esposito della 2^ D. Terzo classificato, Elaborato n. 14: “#AmoreaPrimaVista” disegno collage a quattro mani, di Luigi Allocca ed Emanuela Monda della 2^ A.

Prossimamente l’Amministrazione Comunale provvederà ad una pubblicazione in E-Book comprendente tutte le opere partecipanti al concorso letterario “ Dante e l’Amore”, intanto il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, ha rivolto il suo ringraziamento «alla Giunta Comunale, al Consigliere Corbisiero, a tutti gli studenti, ragazze e ragazzi, che si sono cimentati in questo concorso dantesco, ai loro docenti dell’I. C. “Carducci”, alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Avalllone e a tutti i componenti di giuria, ed ai collaboranti studenti universitari, Elio Parascandolo e Pier Francesco Pastore. Rivolgo –ha concluso il Primo Cittadino-le congratulazioni ai vincitori, dando l’arrivederci a tutti in Sala Consiliare per un convegno pubblico in presenza e la cerimonia di consegna dei premi, appena lo permetterà l’auspicata e prossima chiusura dell’emergenza sanitaria da Covid-19».

