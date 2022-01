Mariglianella (AV). Validazione dell’ARPAC della campagna di caratterizzazione ambientale del Sito Agrimonda.

Il Sindaco di Mariglianella, Dott. Arcangelo Russo, in merito alle “Indagini di caratterizzazione dell’Ex Deposito Fitofarmaci Agrimonda” porta a conoscenza, della Cittadinanza di Mariglianella e dell’opinione pubblica del territorio circostante,dell’avvenuta “Validazione della campagna di caratterizzazione ambientale” da parte del tavolo tecnico dell’ARPAC e trasmessa al Comune di Mariglianella.

L’ex deposito di fitofarmaci, pesticidi e concimi “Agrimonda” è situato a Mariglianella in Via 11 Settembre 2001, sul confine con Marigliano, costantemente seguito dalla filiera istituzionale, con i diversi e distinti livelli di ruoli e funzioni, competenze e responsabilità realizzando successivi interventi, dalla rimozione dei residuati rifiuti speciali alla messa in sicurezza fino alla definizione del Piano di Caratterizzazione Ambientale. Il Comune di Mariglianella per la definitiva risoluzione dell’annosa problematica resta in prima linea ed è vicina alle esigenze dei cittadini mettendo a disposizione anche attraverso il proprio sito istituzionale all’indirizzohttps://www.comune.mariglianella.na.it/ nella sezione “Trasparenza”, i dati riguardanti il “Monitoraggio Agrimonda”.

In virtù della sottoscritta Convenzione tra Comune di Mariglianella e Regione Campania inerente il Sito denominato “Ex Agrimonda” per la realizzazione del “Piano di Caratterizzazione Ambientale di cui all’art. 242 del D. lgs, 152/2006”, sono state eseguite le previste indagini tecniche ultimate in data 10 agosto 2021. Il giorno successivo, ilResponsabile del Servizio Tecnico Comunale di Mariglianella, Ing. Arcangelo Addeo, nominato con decreto n. 396 del 30 settembre 2020 della stessa Regione Campania, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ha redatto e trasmesso la “Comunicazione della conclusione delle indagini in campo” ai competenti uffici della Regione Campania.

In seguito alla “Validazione della campagna di caratterizzazione ambientale” prodotta dall’ARPAC ad inizio dell’anno nuovo, laDirezione Ciclo Integrato delle Acque Valutazioni e Autorizzazioni Rifiuti, U. O. D. 48, Regione Campania, lo scorso 14 gennaio ha invitato “il Soggetto/Proponente Interessato alla Bonifica”, a trasmettere entro 30 giorni la “Redazione di una relazione conclusiva dettagliata in cui venga definito il Modello Concettuale della Contaminazione del sito, elaborato a seguito delle indagini ad oggi eseguite”, cui farà seguito la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica del sito ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, Parte IV, Titolo V.

Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, ha riconfermato “il nostro massimo impegno, mio personale e quello di tutta l’Amministrazione Comunale di Mariglianella, per giungere,finalmente, dopo la definitiva caratterizzazione dell’area “Agrimonda” alla sua bonifica. Ringrazio per quanto stanno facendo, l’Ente Regione Campania, i dirigenti e tecnici collaboranti e le nostre risorse interne, della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico Comunale. Intanto continuiamo a dareascolto all’opinione pubblica, apprezzando l’azione di sensibilizzazione del mondo dell’associazionismo culturale e ambientale territoriale, assicurando sempre la piena trasparenza della nostra azione amministrativa e la coerente e concreta opera per l’esclusivo interesse generale”.

