“Manallart in Mostra”: “700 Volte Dante Alighieri a Forcella”

Sabato 13 novembre, alle ore 12,00 inaugurazione del percorso espositivo dedicato al Sommo Poeta presso l’ex Istituto della Real Casa Santa dell’Annunziata di Napoli.

Sarà inaugurato sabato 13 novembre, alle ore 12,00, presso l’ex Istituto della Real Casa Santa dell’Annunziata di Napoli, edificio monumentale-storico tra i simboli della città, il percorso espositivo “700 Volte Dante Alighieri a Forcella”, dedicato alla celebrazione del Sommo Poeta nella ricorrenza del 700° anniversario della morte. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’edizione 2021 di “Manallart in Mostra”, evento artistico promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Manallart nel popolare quartiere partenopeo di Forcella e della Maddalena, dove l’associazione opera da diverso tempo. E sono stati proprio i luoghi simbolo di Forcella ad essere protagonisti delle fasi preparatorie del percorso espositivo, divenendo set fotografico privilegiato in cui si sono mossi gli attori della compagnia teatrale de “Il Tappeto Volante”, che hanno prestato i loro volti ai personaggi danteschi che saranno raccontati nell’ambito della mostra. Una serie di pannelli espositivi, infatti, accompagneranno il visitatore alla scoperta dell’universo dantesco, attraverso le storie di alcuni dei protagonisti delle tre cantiche, ambientate, per l’occasione, a Forcella. Ai pannelli si accompagneranno contributi multimediali e memorabilia dedicati alla figura di Dante Alighieri. Il percorso espostivo, inoltre, si configura come un’esperienza interattiva grazie alla presenza, in date stabilite in un apposito calendario, di un attore in costume che, nelle vesti del Sommo Poeta, in forma dialogante e ironicamente accattivante, introdurrà il pubblico alle meraviglie della Commedia. Il percorso espositivo “700 Volte Dante Alighieri a Forcella” sarà visitabile gratuitamente fino al 30 dicembre 2021, tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle 13,00. Il Progetto è finanziato dalla Regione campana con la L.R. n. 7/2003, contributi per la promozione culturale anno 2021″ ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura e al Turismo e con il patrocinio morale della Fondazione Banco di Napoli.

Tutte le info su: www.danteaforcella.it

adsense – Responsive – Post Articolo