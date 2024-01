Magma torna al Festival dei Sogni di Sanremo con il Dream Massage e Stefano Serra. L’azienda irpina Made in Italy vestirà i professionisti dello staff dello spa manager di fama internazionale.

Per il secondo anno, Magma sarà official partner del Dream Massage® e del re del benessere napoletano Stefano Serra al Festival dei Sogni di Sanremo.

Dopo il successo registrato lo scorso anno, nella luxuryspa Somnia Aura del Grand Hotel Des Anglais nella città dei Fiori, targato Dream Massage, il presidente della Magma dott. Maurizio Sole, decide di associare nuovamente il marchio irpino ai massaggiatori professionisti dello staff guidato dallo spa manager di fama internazionale.

“Annunciamo con entusiasmo, per il secondo anno consecutivo, la nostra partecipazione come sponsor ufficiale del Dream Massage® in occasione del 74° Festival di Sanremo – dichiara il massimo dirigente della Magma -.

In qualità di official partner, ci impegneremo a contribuire al benessere e al comfort di staff e artisti durante l’evento, garantendo un’esperienza indimenticabile”.

Una partnership a sostegno del relax e dell’arte nel panorama del Festival della Canzone Italiana che si rinnova: “Siamo ben lieti di promuovere nuovamente il benessere come parte integrante di un evento così iconico nello scenario musicale nazionale – continua Sole -.

Il successo della precedente edizione, il pubblico raggiunto e i significativi contatti maturati ci hanno spinto a riaffiancare l’immagine della nostra azienda alla luxury spa del Grand Hotel Des Anglais, diretta dal Maestro Serra. L’abbigliamento firmato Magma, dal look dinamico e moderno, offrirà massaggi impeccabili con un tocco di eleganza sportiva”.

Tutto avrà inizio il prossimo 6 febbraio, al Grand Hotel Des Anglais, con il taglio del nastro insieme alla madrina d’eccellenza Francesca Bergesio, Miss Italia 2023.

Oltre agli operatori del benessere, in questa edizione 2024, si evidenzia il coinvolgimento di figure di grande prestigio internazionale del mondo della salute e della medicina.

Sarà, per la Magma, una nuova ed entusiasmante avventura nella città animata dalla magia della musica e dagli artisti di talento. I suoni rilassanti, i profumi delicati e le mani esperte degli operatori dello staff Dream Massage contribuiranno a creare un’atmosfera di relax e tranquillità, permettendo ai visitatori di godere appieno di un momento di meritato riposo durante la loro permanenza a Sanremo.