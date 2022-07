LIVERI (NA). Sta per nascere la “Proloco Liveri” grazie all’impegno dei giovani del paese

Grazie all’impegno di tutti giovani del paese che a Liveri (NA) sta per nascere la prima Proloco. In questi giorni si sta procedendo al completamento delle pratiche burocratiche da presentare all’Unpli per ottenere il riconoscimento. Una volta creata legalmente si inizierà con la realizzazione di un vero e proprio programma. Già è stato redatto il quadro dirigenziale che prevede: Nappi Salvatore presidente, Scala Gioacchino vice presidente, Carla D’Amelia tesoriere, Felice Castaldo segretario, Scala Antonio, Arentino Massimo, Nappi Francesco consiglieri.

Il 23 e 24 luglio ci sarà un “open day” per presentare a tutti l’associazione e sarà possibile iscriversi con il pagamento di una modica somma per il rilascio della tessera.

Il neo presidente Avv. Salvatore Nappi ha dichiarato: “Siamo un gruppo di persone che amano il proprio paese ed ha deciso di unirsi e creare quest’associazione per darci una voce e soprattutto dare una voce al nostro territorio. Liveri è un paese magnifico pieno d’arte e cultura ed è giusto che qualcuno si impegni per farlo conoscere nel mondo.

L’offerta turistica e culturale che può offrire questo piccolo borgo è qualcosa di unico nell’agro Nolano ed era paradossale che sul territorio non ci fosse un associazione “ProLoco”, associazioni che da sempre, in Campania, fanno di questi valori la loro missione senza scopo di lucro. Abbiamo tanta voglia di fare e tanta passione e non vediamo l’ora di metterci in gioco e condividere questo percorso con chi ha la nostra stessa passione.

Vi aspettiamo numerosi il 23 e 24 luglio per le iscrizioni dell’annualità 2022/2023 presso la sede messa a disposizione dal Comune di Liveri, che ringrazio vivamente nella persona del sindaco Raffaele Coppola, saranno presentate le nostre idee e sarà offerto un buffett per chiunque venga a trovarci!”

