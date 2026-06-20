Lido Mappatella, maxi blitz contro gli abusivi: sequestrati oltre cento tra lettini e ombrelloni

NAPOLI – Oltre cento tra lettini e ombrelloni sequestrati e diverse persone denunciate. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia Locale di Napoli, in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Chiaia, sulla spiaggia del Lido Mappatella e nell’area della Rotonda Diaz.

L’intervento è scattato dopo una serie di controlli e attività di osservazione che hanno consentito agli investigatori di individuare i depositi utilizzati per custodire il materiale e ricostruire le modalità operative dei soggetti che esercitavano abusivamente il noleggio di attrezzature balneari, occupando senza autorizzazione ampie porzioni di arenile pubblico.

Una volta accertate le responsabilità, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione al blitz che ha portato al sequestro di oltre cento tra lettini e ombrelloni e alla denuncia dei presunti responsabili.

Sull’operazione sono intervenuti il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della Municipalità 1 Lorenzo Pascucci.

«Finalmente si è intervenuti in maniera incisiva contro questi abusivi che da mesi operavano indisturbati sulla spiaggia del Lido Mappatella, come accade ormai ogni estate – dichiarano Borrelli e Pascucci –. Ringraziamo la Polizia Municipale di Chiaia e i Carabinieri per aver dato un segnale forte e concreto della presenza dello Stato».

I due esponenti politici chiedono però che l’attenzione resti alta. «Non bisogna abbassare la guardia. Gli abusivi spesso tentano di riorganizzarsi e tornare ad occupare gli stessi spazi nel giro di pochi giorni. Servono controlli costanti durante tutta la stagione balneare».

Secondo Borrelli e Pascucci, per anni porzioni di spiaggia pubblica sarebbero state trasformate in attività economiche abusive, sottraendo spazi ai cittadini e ai turisti.

L’operazione rappresenta un importante segnale nella lotta all’illegalità sul litorale napoletano e punta a restituire ai bagnanti un bene pubblico che deve restare accessibile a tutti.