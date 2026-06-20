Mugnano Beach Volley, una settimana di sport e partecipazione: ora una breve pausa.(foto)

di Francesco Piccolo

Quando il sole lascia spazio alla sera, in piazza Umberto I c’è un angolo che continua a vivere. Sulla sabbia si corre, si salta e si lotta per ogni pallone. Attorno al campo, invece, si ritrovano famiglie, amici e curiosi. C’è chi segue una partita dall’inizio alla fine e chi si ferma qualche minuto, attratto dal rumore degli applausi e dall’entusiasmo che accompagna ogni azione.

Si è chiusa così la prima settimana del Mugnano Beach Volley, il torneo che sta animando il cuore del paese e che, giorno dopo giorno, sta diventando uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate mugnanese.

Tra schiacciate, recuperi spettacolari e tifoserie improvvisate, il campo allestito in piazza è diventato molto più di uno spazio dedicato allo sport. È un luogo di incontro, un punto di riferimento dove la competizione lascia spesso spazio alla condivisione e alla voglia di stare insieme.

Grande la soddisfazione degli organizzatori, che hanno voluto ringraziare gli atleti, i volontari, gli sponsor e tutte le persone che stanno contribuendo alla riuscita della manifestazione. Un pensiero speciale è stato rivolto anche al pubblico che ogni sera riempie la piazza, trasformando ogni gara in una festa collettiva.

L’atmosfera che si respira attorno al torneo racconta bene il significato di questa iniziativa. Lo sport diventa occasione di aggregazione, crea legami e restituisce centralità a uno spazio che si riempie di vita, sorrisi e partecipazione.

E basta aspettare la fine delle partite per capirlo fino in fondo. Quando l’ultimo pallone tocca la sabbia e i giocatori lasciano il campo, la scena cambia completamente. I bambini entrano correndo da ogni lato, trasformando il rettangolo di gioco in un enorme spazio di libertà. Si inseguono, cadono, si rialzano e ridono. Qualcuno prova a imitare gli atleti appena usciti dal campo, altri semplicemente si godono quel mare di sabbia comparso nel cuore della piazza.

È un’immagine semplice, ma racconta molto di quello che sta diventando il Mugnano Beach Volley. Non soltanto un torneo, ma un luogo vissuto. Uno spazio dove le persone restano anche quando la gara è finita e dove una comunità continua a incontrarsi sotto le luci di una sera d’estate.

Ora arriva una breve pausa. Per una sera il campo resterà fermo e la sabbia non vedrà sfide né schiacciate.

Ma sarà soltanto un intervallo.

Domenica il Mugnano Beach Volley tornerà con nuove partite e nuove emozioni. E la piazza, ancora una volta, tornerà a fare ciò che le riesce meglio nelle sere d’estate: riunire una comunità attorno a una passione condivisa. Perché a volte il risultato più bello non compare sul tabellone, ma si legge nei volti di chi sceglie di esserci.