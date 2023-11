Legambiente Avellino presenta Traccia: il percorso di cittadinanza attiva in vista delle Amministrative 2024

Questa mattina presso la sala stampa del Comune di Avellino, Legambiente Avellino – Alveare ha presentato “Traccia”, un percorso di cittadinanza attiva in vista delle Elezioni Amministrative 2024.

L’obiettivo è creare dei laboratori civici con le cittadine e i cittadini, le realtà associative e gli ordini professionali di Avellino, per far nascere importanti momenti di ascolto e confronto sui temi ambientali in città.

Cinque gli appuntamenti in calendario che abbracceranno luoghi diversi della città, a sottolineare la volontà di essere presenti su tutto il territorio.

Le cittadine e i cittadini, attraverso tavoli tematici, avranno modo di confrontarsi tra di loro sulle azioni da intraprendere e da programmare. In particolare, i temi da affrontare saranno: il Verde pubblico, i rifiuti, la qualità dell’aria, il Parco del Fenestrelle e la mobilità sostenibile.

Al termine del percorso, le riflessioni andranno a costituire quello che sarà un vero e proprio programma di Governo sui temi ambientali, da sottoporre a tutti i candidati a sindaco delle Elezioni Amministrative 2024.

Il primo appuntamento è per martedì 28 novembre alle 18:00, alla Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo a Valle. Si parte con il Verde Pubblico, tematica molto sentita per i cittadini e le cittadine del nostro territorio, che negli anni si sono rivolti proprio all’associazione Legambiente Avellino per le loro battaglie.