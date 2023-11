AVELLA. Indagini sulla morte di Francesco Estatico: Tre medici indagati per Bypass Gastrico al Fatebenefratelli di Benevento

La Procura della Repubblica di Benevento ha preso una decisione significativa in merito al caso del trentacinquenne di Avella, Francesco Estatico, deceduto lo scorso tre novembre a seguito di tre interventi di bypass gastrico svolti presso il Fatebenefratelli di Benevento. La Procura, guidata dal pm Maria Gabriella Di Lauro, ha emesso tre informazioni di garanzia nei confronti di altrettanti medici coinvolti in tali interventi.

L’atto di indagine è strettamente connesso all’accertamento irripetibile che sarà affidato venerdì dalla Procura di Benevento. In questo contesto, si terrà un esame medico legale sulla salma di Francesco Estatico, con l’obiettivo di gettare luce sulle circostanze che hanno portato alla sua tragica morte dopo i tre interventi.

Il collegio peritale incaricato di condurre gli accertamenti medico-legali sulla salma di Francesco Estatico è composto da professionisti esperti del settore, tra cui i medici legali Emilio d’Oro e Umberto De Gennaro, l’anatomopatologo Noè De Stefano e il professore Vincenzo Neri. Questa squadra di esperti sarà fondamentale nel fornire una valutazione accurata sulle circostanze della morte e su eventuali responsabilità mediche.

L’assistenza legale della famiglia Estatico è affidata all’avvocato Giuseppe Liccardo, che rappresenterà gli interessi della famiglia nel corso delle indagini e dell’eventuale procedura giudiziaria che potrebbe seguire.

La Procura di Benevento si sta adoperando per assicurare che ogni aspetto di questa situazione sia esaminato attentamente, nel rispetto della giustizia e della trasparenza. La comunità attende con ansia il risultato delle indagini per comprendere appieno cosa sia accaduto e assicurare che simili tragedie possano essere evitate in futuro.