Lauro, la magia dell’infanzia va in scena: il 23 giugno la festa di fine anno della Scuola dell’Infanzia

LAURO – Un pomeriggio all’insegna dell’allegria, della spensieratezza e delle emozioni più autentiche. Martedì 23 giugno, alle ore 18.00, presso il Salone San Filippo Neri, si terrà lo spettacolo di fine anno della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” di Lauro.

L’evento, dal titolo “L’infanzia è… magia!”, rappresenta il momento conclusivo di un percorso educativo ricco di esperienze, scoperte e crescita, vissuto dai piccoli alunni insieme alle insegnanti durante l’anno scolastico.

Sul palco saranno protagonisti i bambini, con la loro spontaneità, i loro sorrisi e quella straordinaria capacità di trasformare ogni gesto in un’emozione. Attraverso canti, coreografie e momenti di spettacolo, le famiglie potranno condividere un appuntamento speciale che celebra il valore dell’infanzia e il percorso compiuto dai piccoli studenti.

La manifestazione chiuderà il ciclo degli spettacoli di fine anno delle scuole del territorio, regalando alla comunità un’occasione di incontro e di festa. Un momento dedicato non solo ai bambini e ai loro genitori, ma a tutti coloro che credono nell’importanza della scuola come luogo di crescita, formazione e condivisione.

L’invito è rivolto all’intera cittadinanza affinché possa partecipare e lasciarsi coinvolgere dall’entusiasmo dei più piccoli, capaci ogni giorno di ricordare agli adulti quanto sia importante conservare la meraviglia davanti alle cose semplici e belle della vita.

Il sindaco Rossano Sergio Boglione e l’Amministrazione Comunale hanno rivolto agli alunni, alle famiglie, al personale scolastico e ai docenti i migliori auguri per la conclusione dell’anno scolastico, auspicando che questa festa possa rappresentare un momento di gioia e condivisione per tutta la comunità lauretana.