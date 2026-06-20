Avella si rifà il look: fiori, colori e manutenzione per valorizzare il territorio

AVELLA – Un paese più curato, colorato e accogliente. È questo l’obiettivo degli interventi che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti in diverse zone del territorio, con una serie di opere dedicate al decoro urbano e alla manutenzione degli spazi pubblici.

Dopo la recente verniciatura delle ringhiere, gli operai comunali sono stati impegnati nella sistemazione delle fioriere, delle aiuole e delle rotatorie cittadine, arricchite con nuove essenze floreali che restituiscono vivacità e colore a luoghi simbolo del paese. Tra gli interventi più suggestivi spicca quello realizzato attorno all’ulivo secolare, autentico monumento naturale di Avella, valorizzato con nuove piantumazioni che ne esaltano ulteriormente la bellezza.

L’attenzione si è concentrata anche lungo il percorso del Clanio e in altre aree pubbliche, dove si sta procedendo con opere di manutenzione ordinaria e riqualificazione. Parallelamente è stata effettuata la pulizia del parcheggio della Castellana, destinato nei prossimi giorni ad essere ulteriormente impreziosito con la messa a dimora di nuove piante.

«La cura del territorio passa anche attraverso i piccoli interventi quotidiani», è il messaggio che accompagna le attività in corso, pensate per migliorare il decoro urbano e offrire ai cittadini spazi sempre più gradevoli e funzionali.

Entro la fine del mese partirà inoltre la pulizia delle circa 1.715 caditoie presenti sul territorio comunale, un’operazione fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque piovane e prevenire eventuali criticità durante le precipitazioni più intense.

Un lavoro costante che punta non solo a mantenere efficiente il patrimonio pubblico, ma anche a rendere Avella sempre più bella da vivere e da visitare.