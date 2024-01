LAURO (AV). Un’esperienza unica di musica e divertimento al Silent Party di Palazzo Pignatelli

L’energia e la magia della musica si fondono in un evento straordinario organizzato dall’Associazione Orchestriamo, con il patrocinio del Comune di Lauro. Il prestigioso Palazzo Pignatelli diventa il palcoscenico di una serata indimenticabile: il Silent Party.

🔊 Il Ritmo di Vincenzo Carrella: Il rinomato DJ Vincenzo Carrella sarà il maestro di cerimonia, pronto a far vibrare la piazza con una selezione musicale eclettica. Dalle note incalzanti della musica elettronica ai successi intramontabili, la sua abilità nel creare un’atmosfera coinvolgente è impareggiabile. Il pubblico sarà trasportato in un viaggio sonoro unico, dove ogni nota è un’esperienza da vivere intensamente.

🎙️ La Voce Avvolgente di Villani Voice: Ad accompagnare il ritmo travolgente di Carrella, l’Hosting Villani Voice guiderà la serata con la sua voce avvolgente. La sua presenza carismatica contribuirà a creare un’atmosfera magica e coinvolgente, trasformando Palazzo Pignatelli in un palcoscenico di emozioni.

🎧 Cuffie Wireless e Canali Personalizzati: L’elemento distintivo del Silent Party è l’esperienza sonora personalizzata. Indossa le cuffie wireless, scegli il tuo canale preferito e immergiti in un mondo di suoni che risuonano direttamente nella tua mente. La piazza si trasforma in una danza silenziosa, dove ognuno può ballare al proprio ritmo senza disturbare gli altri.

🥂 Prima Consumazione Inclusa: L’Associazione Orchestriamo vi invita a sostenere l’evento con il vostro entusiasmo, offrendovi la prima consumazione gratuitamente. Sollevate i bicchieri e brindate a una notte di musica, divertimento e connessioni uniche.

📅 Data e Ora: La serata si svolgerà il 5 gennaio 2024, a partire dalle 22:00. Un’opportunità perfetta per iniziare l’anno con una nota di gioia e allegria.

L’Associazione Orchestriamo conta sulla presenza di tutti per trasformare questa notte in un momento indimenticabile. Non perdete l’occasione di partecipare a questa straordinaria fusione di musica, divertimento e atmosfera incantevole.

Vi aspettiamo numerosi per ballare sotto le stelle e creare ricordi che dureranno per sempre. Non mancate l’appuntamento con la magia del Silent Party a Palazzo Pignatelli! 🎶✨