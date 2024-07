La Regione Campania riconosce il P.O. di Ariano Irpino come Centro HUB per le Emergenze Cardiovascolari

Con delibera della Giunta Regionale n.331 del 3/7/2024 la Regione Campania ha approvato il “Piano regionale della rete dell’Infarto Miocardico Acuto (Rete IMA) e delle principali Emergenze Cardiovascolari” inserendo tra i Centri HUB il P.O. di Ariano Irpino. Il riconoscimento arriva al completamento di un importante impegno portato avanti dal Direttore Generale dell’ASL di Avellino, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, che lo scorso 4 giugno ha inaugurato presso il Presidio Ospedaliero di Ariano l’UOC di Cardiologia Interventistica, diretta da Dott. Vittorio Ambrosini, alla presenza del Presidente della Campania Regione Vincenzo De Luca.

In appena un mese di attività sono stati eseguiti 150 interventi di cardiologia interventistica, tra cui 10 angioplastiche coronariche per Sindrome Coronarica acuta e 7 interventi per la correzione di difetti del setto interatriale.

La Rete per l’Infarto Miocardico Acuto (Rete IMA) della Regione Campania rappresenta un modello organizzativo di rete di intervento territoriale incentrato sul servizio di emergenza-urgenza del 118, affiancato da una rete inter-ospedaliera coordinata, di tipo hub & spoke, con lo scopo di garantire pari opportunità di accesso alle procedure salvavita ai pazienti con infarto miocardico acuto, adottando strategie diagnostico-terapeutiche condivise e modulate sul profilo di rischio del paziente stesso, nonché sulle risorse strutturali e logistiche disponibili.

La sua implementazione a livello territoriale ha consentito negli anni importanti progressi nella cura e nella gestione dei pazienti con infarto miocardico acuto. Va in questa direzione l’inserimento del P.O. di Ariano Irpino, quale Centro HUB di riferimento di un’ampia fetta di territorio con un bacino di utenza di 149.133 persone.

“Siamo entusiasti di questo risultato a riprova del lavoro che stiamo portando avanti per il miglioramento continuo e per una sanità d’eccellenza anche nelle aree interne. – ha commentato il Direttore Generale Ferrante – Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e dell’impegno di tanti professionisti, in primis dell dott. Ambrosini e della sua equipe, volto a fornire cure cardiache eccezionali e trattamenti innovativi per la nostra comunità”.