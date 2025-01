La perfetta conservazione del vino: come scegliere la cantinetta vino

Come ogni amante del vino già saprà, il vino in bottiglia deve riposare al buio e a temperature controllate. La luce diretta, così come il calore, danneggiano il vino e ne alterano aroma e sapore, degradandone la qualità.

I quattro nemici del vino

Il vino ha 4 nemici:

la luce del sole

il calore

l’ossigeno

i cambiamenti di temperatura

Fortunatamente, il vino ha già degli ingredienti che lo rendono durevole. Tuttavia, la tecnologia, unitamente al design, viene in nostro aiuto: note aziende che operano nella produzione di elettrodomestici, offrono selezioni di cantinette per la conservazione del vino affidabili, tecnologicamente avanzate e accessibili in termini di costi.

Il mercato non manca di offrire proposte davvero valide, ma vediamo come scegliere la cantinetta vino più adatta alle proprie esigenze.

Cantinette vino: i fattori cruciali per una scelta adeguata

Tra i fattori fondamentali per la scelta della cantinetta per la conservazione delle bottiglie di vino in casa, vi sono i seguenti aspetti:

capacità

consumi

indice di rumorosità

zone con temperature di conservazione diverse

tipo di raffreddamento

il tipo di chiusura

La capacità

La capacità della cantinetta vino è chiaramente uno degli indicatori principali. In base al numero di bottiglie che si intendono conservare, si può scegliere il modello migliore per le proprie esigenze. In commercio vi sono cantinette vino che possono contenere fino a 200 bottiglie, il cui prezzo varia di molto in base alla capacità. Al di là delle cantinette di livello più professionale, vi sono anche soluzioni da dieci, venti o cinquanta bottiglie, più economiche e meno ingombranti. La capacità può essere espressa sia in numero di bottiglie sia in litri (volume del vano refrigerato).

I consumi

Le cantinette per i vino sono elettrodomestici che consumano energia elettrica 24 ore su 24. Per valutare i consumi di questi elettrodomestico bisogna tenere in considerazione l’etichetta relativa alla classe energetica, attraverso la quale si possono identificare gli elettrodomestici più efficienti dal punto di vista energetico. Si può inoltre valutare il consumo energetico annuo indicato sulla scheda tecnica del prodotto.

Indice di rumorosità

Il vino è sensibile alle micro vibrazioni e al rumore, fattori che rischiano di modificarne l’aroma alterandone il gusto. La rumorosità e le vibrazioni sono fattori legati al compressore della cantinetta. Alcuni modelli di cantinette vino Haier sono dotati di un meccanismo che ne riduce sia le vibrazioni sia il rumore, proteggendo le bottiglie.

Numero di zone di conservazione

Il numero di zone di conservazione varia naturalmente in base ai modelli. Le cantinette vino più economiche offrono, solitamente, una singola zona che mantiene le bottiglie alla stessa temperatura, mentre i modelli più complessi e professionali sono dotati di più zone con temperature di conservazione diverse. In questo modo, si possono conservare in termini ottimali sia i bianchi sia i rossi, ma anche Champagne e bollicine.

Sistema di raffreddamento

I sistemi di raffreddamento delle cantinette per la conservazione del vino sono prevalentemente due: termoelettrico (sistema Peltier) e a compressore. Il sistema termoelettrico sfrutta il ricircolo dell’aria per raffreddare il vano interno, mentre il sistema di raffreddamento con compressore comprime il liquido refrigerante e raffresca l’aria all’interno del vano, mantenendone la temperatura. Questo sistema garantisce maggiormente il mantenimento della temperatura impostata in qualsiasi condizione climatica.

Sistema di chiusura

La chiusura della porta deve includere una serratura dotata di sistema di blocco per tenere lontani sia i bambini sia gli eventuali malintenzionati. Una serratura ben progettata, inoltre, evita l’apertura accidentale della porta della cantinetta.

Quali sono le tecnologie dietro le cantinette vino professionali?

È molto interessante capire quale siano le tecnologie avanzate alla base del funzionamento delle cantinette vino. Partendo dalla precisione nel controllo delle temperature, fino ai sistemi di protezione dei raggi UV e al controllo dell’umidità, questi elettrodomestici sono molto di più di semplici cantinette, ma dei veri e propri gioielli tecnologici che consentono ai wine lover di compiere al meglio l’arte della conservazione del vino.

Partiamo dal controllo preciso della temperatura, possibile grazie a sistemi di raffreddamento innovativi come il compressore con refrigerante che mantiene costante la temperatura. Si tratta di compressori silenziosi, in grado di avviare il processo di raffreddamento nel momento in cui il termostato rileva un aumento di temperatura nel vano di conservazione delle bottiglie. Mediante il compressore, il gas refrigerante sottrae il calore dall’ambiente con la conseguente riduzione della temperatura. Il processo si ripete in continuazione mantenendo la temperatura costante. Il display esterno consente inoltre di conoscere costantemente la temperatura all’interno della cantinetta.

L’azione dei raggi UV può compromettere il sapore del vino. Le cantinette moderne sono quindi dotate di vetri temperati anti UV per garantire la schermatura dalla luce.

Il controllo dell’umidità, importante per evitare per esempio che i tappi di sughero si secchino, è garantito dai ripiani posti in orizzontale, che permettono alle bottiglie di essere conservate in posizione orizzontale affinché il liquido tocchi sempre il tappo mantenendolo umido.

Le zone con doppia temperatura consentono di servire contemporaneamente il vino bianco e il vino rosso a temperature corrette per entrambi i vini, permettendo la regolazione separata della temperatura in un unico vano.