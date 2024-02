LA MESSINSCENA COMPLETA LA GRANDE FESTA DEL CARNEVALE DI PALMA CAMPANIA E DIVENTA DECISIVA PER LA VITTORIA DEL PALIO

PALMA CAMPANIA – Tutto in un solo giorno: la Messinscena si ripresenta sul palco del Carnevale di Palma Campania dopo essere stata posticipata – giocoforza – a causa del maltempo del precedente week-end.

La città è in fermento per quello che rappresenterà l’ultimo atto della popolare kermesse mascherata, che quest’anno ha già fatto registrare un gran numero di presenze, con tantissimi spettatori giunti un po’ da tutta l’area partenopea e da diverse località del Sud Italia per ammirare le fantastiche Quadriglie.

Dopo le votazioni espresse dalle giurie per la Sfilata, le Prove del Villaggio e i Canzonieri del Martedì Grasso, sarà proprio quella della Messinscena l’ultima performance, a questo punto decisiva, per decretare la vittoria finale del Palio2024.

Come è noto, le nove Quadriglie in gara, originariamente, avrebbero dovuto proporre questa speciale esibizione nelle due giornate di sabato 10 e di domenica 11 febbraio, ma il meteo inclemente ha costretto gli organizzatori a rimandare tutto di sette giorni.

Dunque, concentrati tutti in un’unica giornata, i nove gruppi mascherati cercheranno di fare del loro meglio per conquistare i voti più alti, completando il tabellone dei voti, che in seguito – nei giorni a seguire – verranno scrutinati ed annunciati pubblicamente.

Largo alla Messinscena, dunque, e questo è il nuovo ordine di esibizione sul palco centrale di piazza Mercato, previsto per la giornata di sabato 17 febbraio: dalle ore 16:20 toccherà agli Scugnizzi; a seguire alle ore 17:00 Teglanum; poi, dalle ore 17:40 Scusate il Ritardo; quindi, via via tutte le altre, per cui dalle 18:20 toccherà ai MoNellì; dalle 19:00 si esibirà ‘A Livella; dalle ore 19:40 spazio agli Studenti; dalle 20:20 salirà sul palco Tutta n’Ata Storia; dalle 21.00 ecco i Gaudenti; dalle 21:40, infine, l’ultima performance di giornata spetterà agli Amici di Pozzoromolo.

Ma lo spettacolo di questo speciale sabato carnascialesco non finisce qui, perché nella stessa serata di sabato 17 febbraio sono attesi gli ospiti già annunciati da tempo: la showgirl e conduttrice televisiva Veronica Maya e il giovane ed emergente cantante napoletano LDA (al secolo, Luca D’Alessio).

In qualità di presentatrici ci saranno Francesca Faratro, Ertilia Giordano e Milena Giugliano, che daranno quel tocco in più di bellezza, brio, sensualità e professionalità all’atto conclusivo del Carnevale di Palma Campania 2024.