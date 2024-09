La Famiglia Barbati Dona un’Ambulanza di Rianimazione all’Ospedale di Ariano Irpino: Cerimonia di Consegna Venerdì alla Presenza del Vescovo

Ariano Irpino – Un gesto di profonda generosità e riconoscenza sarà celebrato venerdì 6 settembre, quando la Famiglia Barbati donerà un’ambulanza di rianimazione all’Ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. La cerimonia di consegna e benedizione, prevista per le ore 10 presso il piazzale antistante il presidio ospedaliero, vedrà la partecipazione del Direttore Generale dell’ASL, Mario Nicola Vittorio Ferrante, e del Vescovo di Ariano Irpino, Sergio Melillo.

L’ambulanza, un’unità mobile di rianimazione all’avanguardia, è stata donata in memoria del notaio Salvatore Barbati e rappresenta un significativo contributo alla comunità. Il veicolo è dotato di strumentazione di ultima generazione per la ventilazione polmonare di pazienti critici, sia adulti che pediatrici, oltre a dispositivi per il monitoraggio dei parametri vitali, la defibrillazione manuale e automatica, e le pratiche di rianimazione.

Questa donazione è un tributo della Famiglia Barbati al personale dell’Ospedale di Ariano Irpino, in segno di gratitudine per la dedizione, la professionalità e l’umanità dimostrate quotidianamente nei confronti dei pazienti, incluso il compianto notaio Salvatore Barbati, al quale è intitolata l’unità mobile.

Il gesto della Famiglia Barbati non solo arricchisce le risorse dell’ospedale, ma testimonia anche il profondo legame tra la comunità e le strutture sanitarie locali, evidenziando l’importanza della solidarietà e del supporto reciproco in momenti di necessità.