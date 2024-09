Quadrelle. Luigi Gabriele De Luca: il Cantautore Pop che Innamora le Piazze con il Nome d’Arte “yzGab”. Video

Luigi Gabriele De Luca, conosciuto nel mondo della musica con il nome d’arte “yzGab”, è un giovane cantautore pop nato a Napoli l’8 dicembre 2001 e residente a Quadrelle, un piccolo comune in provincia di Avellino. Sin dalla sua infanzia, Luigi ha mostrato un innato talento per la musica, unendo le sue radici napoletane e la passione per il pop contemporaneo in una miscela unica e riconoscibile.

La carriera di “yzGab” ha avuto inizio in modo umile ma significativo: come artista di strada, ha suonato nelle piazze principali di Napoli, incantando i passanti con la sua voce e le sue canzoni originali. È stato proprio lì, tra il via vai dei turisti e la quotidianità dei napoletani, che Luigi ha iniziato a costruire il suo sogno musicale. Le sue performance nelle strade non erano semplici esibizioni, ma veri e propri momenti di condivisione in cui il giovane cantautore riusciva a trasmettere emozioni sincere al suo pubblico.

Il repertorio di “yzGab” è composto da brani scritti interamente da lui, in cui racconta storie di vita quotidiana, emozioni e riflessioni personali. Tra i suoi pezzi più noti ci sono:

Boomerang : Una canzone che parla di come, a volte, ciò che dai torna indietro, nel bene e nel male. Un pezzo dal ritmo incalzante e dalle sonorità moderne.

: Una canzone che parla di come, a volte, ciò che dai torna indietro, nel bene e nel male. Un pezzo dal ritmo incalzante e dalle sonorità moderne. Di Te e del Mare : Un brano che richiama le atmosfere malinconiche e romantiche delle serate estive. Un inno alla libertà e alla bellezza dei ricordi.

: Un brano che richiama le atmosfere malinconiche e romantiche delle serate estive. Un inno alla libertà e alla bellezza dei ricordi. Infrangibili Sguardi : Un’intensa ballata che parla di sguardi che parlano più di mille parole, di connessioni profonde e indissolubili tra le persone.

: Un’intensa ballata che parla di sguardi che parlano più di mille parole, di connessioni profonde e indissolubili tra le persone. Baby, Siente a Me : Una dedica sentita che unisce il dialetto napoletano alla melodia pop, creando un mix che colpisce l’ascoltatore al cuore.

: Una dedica sentita che unisce il dialetto napoletano alla melodia pop, creando un mix che colpisce l’ascoltatore al cuore. Andrea: Questo è il cavallo di battaglia di “yzGab”, un pezzo intenso e personale che ha conquistato il pubblico con la sua sincerità e profondità emotiva. “Andrea” racconta una storia che arriva diretta, senza filtri, un messaggio di amore, e speranza.

“Andrea” rappresenta tutto ciò che Luigi Gabriele De Luca è come artista: un cantautore capace di mettere a nudo i suoi sentimenti e di trasformarli in musica. Questo brano è una finestra aperta sull’anima di yzGab, un pezzo che ha saputo toccare i cuori di molti grazie alla sua intensità. È diventato rapidamente il brano più amato dai fan, un vero e proprio simbolo della sua musica e della sua capacità di raccontare storie che risuonano nel profondo.

Il percorso musicale di Luigi Gabriele De Luca, alias “yzGab”, il suo talento e la sua determinazione promettono un futuro luminoso. Con la sua capacità di trasformare esperienze di vita in melodie coinvolgenti e testi autentici, yzGab è destinato a lasciare un segno nel panorama musicale italiano.

(Andrea Salvatore Guerriero)