La Decima Mostra Presepiale a Roccarainola celebra l’Arte e l’Inclusione

A Roccarainola si è svolta con successo la decima edizione della Mostra Presepiale, un evento annuale organizzato con passione e dedizione dall’Associazione Morelli e Silvati, dal titolo “Il Mio Presepe”. L’atmosfera magica e il calore delle festività natalizie hanno avvolto la manifestazione, che ha culminato oggi con la cerimonia di premiazione, un momento di gioia e riconoscimento per tutti i partecipanti.

Quest’anno, tra le numerose opere presentate, il primo premio nella categoria delle associazioni è stato assegnato al presepe straordinario creato dall’Associazione “Autismo in Movimento”, presieduta con dedizione da Annalisa Vetrano. Questo riconoscimento sottolinea non solo la maestria artistica, ma anche l’impegno sociale e l’inclusione promossi dall’associazione nel suo prezioso lavoro.

La presenza alla cerimonia di premiazione del garante della disabilità del Comune di Roccarainola, avv. Annamaria D’Arienzo, ha ulteriormente sottolineato l’importanza dell’inclusività nella comunità. La sua partecipazione ha evidenziato l’attenzione e il sostegno delle istituzioni locali a iniziative che valorizzano la diversità e promuovono la consapevolezza sociale.

La mostra ha offerto ai visitatori un viaggio incantevole attraverso presepi unici, espressione di creatività e passione. Ogni opera racconta una storia, rappresenta una tradizione o comunica un messaggio, rendendo l’evento non solo un’occasione per celebrare il Natale, ma anche per unire la comunità attraverso l’arte e la solidarietà.

In conclusione, la decima edizione della Mostra Presepiale a Roccarainola ha segnato un importante capitolo nella storia della manifestazione, consolidando la sua reputazione come evento che va oltre la semplice esposizione artistica, abbracciando valori di inclusione, condivisione e amore per la tradizione natalizia.