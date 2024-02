LA CAMPAGNA ITINERANTE CITTÀ2030 DI LEGAMBIENTE FA TAPPA AD AVELLINO

La campagna itinerante “Città2030: le città e la sfida del cambiamento” inaugura il suo viaggio, facendo tappa ad Avellino. L’iniziativa, realizzata nell’ambito della Clean Cities Campaign, una coalizione europea di ONG e organizzazioni della società civile organizzata da Legambiente. In occasione della tappa di Avellino, a 40 danni dalla nuova stazione, Legambiente presenta i dati sull’inquinamento atmosferico e le performance locale sui principali indicatori di mobilità urbana, con proposte sulle politiche necessarie a rispondere agli impegni di riduzione pensati per il 2030.

Appuntamento martedì 13 febbraio ore 10.00 Stazione Ferroviaria di Avellino. Intervengono Antonio Di Gisi,Legambiente Avellino; Pietro Mitrione, Inlocomotivi; Simone Nuglio, responsabile della campagna Città2030 di Legambiente; Francesco Moledda, Fondazione Unipolis; Antonio Dello Iaco.