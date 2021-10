IRPINIA. Scomparsa dottore Bellizzi, il cordoglio dell’Asl

L’ASL di Avellino esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del dott. Gennaro Bellizzi, Direttore della Cardiologia e UTIC del P.O. “Frangipane” di Ariano, medico apprezzato per l’umanità, la professionalità, l’impegno e la dedizione per l’Ospedale nel corso di una lunga carriera al servizio dei pazienti.

Professionista dal volto umano, Bellizzi ha rappresentato un punto di riferimento per la cardiologia irpina, oltre i confini provinciali, ricoprendo con grande competenza e lungimiranza l’incarico di Direttore del Reparto di Cardiologia e profondendo grande impegno anche al di fuori dell’ospedale per la prevenzione, nel volontariato, al servizio della collettività.

L’Azienda Sanitaria Locale, la Direzione Strategica e tutto il personale si associano al dolore dei familiari

adsense – Responsive – Post Articolo