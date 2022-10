IRPINIA SANNIO, IL LEADER DELLA CAMPANIA LORENZO MEDICI NOMINATO COMMISSARIO CISL FP

La Cisl Funzione Pubblica nazionale ha nominato il leader della categoria in Campania Lorenzo Medici commissario della struttura Irpinia Sannio. Sostituirà Pietro Antonacchio, dimessosi per motivi di salute. “La Cisl Fp – sottolinea Medici – pone grande attenzione alle periferie e alle aree interne della nostra regione, che scontano in misura ancora maggiore i problemi e le carenze esistenti. Perseguiremo con forza l’obiettivo di una rigenerazione del gruppo dirigente dei vari comparti per puntare in modo deciso al sindacato di prossimità, che resta una priorità dell’azione quotidiana per la crescita del mondo del lavoro. “Oggi più che mai – conclude il segretario generale campano e neo commissario – dobbiamo rafforzare la presenza sindacale sul territorio. Gli episodi violenti che si stanno registrando in questi giorni non sono semplici atti vandalici, ma puntano a strumentalizzare la posizione della Cisl. Noi non cambieremo mai. Siamo e resteremo il sindacato della partecipazione e dell’autonomia da tutto e da tutti, che ha per unico riferimento i lavoratori, i veri della nostra organizzazione, come gli oltre 70 anni di storia hanno dimostrato e dimostreranno in futuro”.