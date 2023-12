Insieme per il Sociale: APS MELA e I SERIAL GRILLER donano 200 Panettoni a Santobono-Pausilipon e Santa Maria delle Grazie”

Ennesima iniziativa solidale per le APS MELA e I SERIAL GRILLER che nella giornata di oggi hanno consegnato circa 200 panettoni al Santobono-Pausilipon e al Centro Santa Maria delle Grazie di Cicciano.

Acquistati grazie alle donazioni di Aziende e privati, i panettoni sono stati donati alle due strutture nell’ambito dell’operazione INSIEME PER IL SOCIALE, che ha visto le due Associazioni avellane scendere in campo al fine di regalare ai meno fortunati un Natale più sereno. Molto soddisfatti i presidenti di entrambe le APS, Riccardo D’Avanzo e Pietro D’Anna, i quali ringraziano per la collaborazione coloro che hanno contribuito economicamente ma soprattutto i dirigenti del Santobono-Pausilipon e Santa Maria delle Grazie, che prontamente hanno dato la loro piena disponibilità.

Un campo, quello del sociale, da sempre caro ai due sodalizi avellani che sono sempre pronti a mettersi in gioco per garantire apporto e supporto a coloro che necessitano di assistenza, poiché la natura di una “associazione” è proprio quella di condividere, aiutare ed impegnarsi socialmente e culturalmente.

MELA e SERIAL GRILLER invitano tutti i followers, gli amici ed i simpatizzanti a seguire le prossime iniziative solidali che presto verranno realizzate.