Inizia con il Botto la X Edizione della “Sagra della Nocciola e della Castagna” ad Avella. Video e Foto

La decima edizione della Sagra della Nocciola e della Castagna ha preso il via ieri, sabato 14 ottobre, nella suggestiva cornice della città archeologica di Avella, in provincia di Avellino. L’entusiasmo che ha accolto l’inizio della manifestazione è stato travolgente, con migliaia di visitatori provenienti non solo da ogni angolo della Campania ma anche da altre regioni.

L’organizzazione impeccabile dell’evento (Associazione I Rami del Melo) ha gestito con maestria la marea di presenze, garantendo un avvio senza intoppi. Oggi si replica con quello che è stato definito l’anticipo della sagra, poiché il prossimo fine settimana, dal 20 al 22 ottobre 2023, si svolgerà il fulcro della manifestazione.

Il vero cuore della sagra è rappresentato dai piatti tipici locali, autentiche delizie preparate con maestria dagli chef del luogo. Tra le prelibatezze in programma, i visitatori potranno deliziarsi con Linguine con noci e alici, Pennette ai funghi porcini, Pennette al ragù di cinghiale, Pennette con farina di castagna ai funghi porcini, Fagiolata con cotechino paesano, Zuppa di castagne e funghi porcini, e il delizioso Caciocavallo impiccato. Un viaggio culinario che promette di soddisfare anche i palati più esigenti, offrendo un’esperienza gastronomica unica e indimenticabile.

Ma la sagra non si limita solo alle prelibatezze culinarie. L’atmosfera sarà animata dalla musica dei gruppi di musica popolare, che si esibiranno su palchi appositamente allestiti, regalando momenti di puro divertimento e intrattenimento.

Il successo di questa decima edizione è già nell’aria, e la Sagra della Nocciola e della Castagna ad Avella si conferma come un evento imperdibile, capace di unire tradizione, gusto e divertimento in un connubio perfetto. Il prossimo fine settimana si prospetta ricco di sapori autentici e di momenti indimenticabili, invitando tutti a partecipare a questa festa unica nel suo genere.