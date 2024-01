Ines Fruncillo, candidata Presidente FdI, in visita nel Mandamento Baianese

In occasione delle prossime consultazioni, Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio, per il rinnovo del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, il gruppo costituito dei dirigenti provinciali Pasquale Muccio, Enzo Pecorelli, Pellegrino Peluso e Trifone Addeo oltre al consigliere comunale di Baiano Michele Colucci, comunicano il proprio, personale, appoggio alla candidata alla Presidenza, dott.ssa Ines Fruncillo. Figura di spessore nell’ambito del centrodestra irpino. Benché di giovane età, la Fruncillo ha, già, accumulato una notevole esperienza in seno al partito. In questa ultima settimana, la predetta candidata, sarà in visita, a tappe, nel nostro Mandamento. Nelle more delle suddette prossime elezioni interne si intende esprimere, inoltre, il proprio consenso all’amico Avv. Giovanni Candela. Baianese, sempre attivo nella destra irpina. Con tali preferenze si intende dare e promuovere un nuovo impulso, all’articolazione della politica del partito di Fratelli d’Italia, nei nostri territori. Auspicando un futuro unitario ed operoso, a vantaggio, solo ed esclusivamente, del maggior partito di governo, ed in funzione di una positiva fattibilità territoriale, comunque, si vuole, inviare il più sereno e concreto in bocca al lupo a tutti i partecipanti alla competizione del Direttivo provinciale.