Questo pomeriggio, nella Contrada Difesa di Flumeri (AV), è divampato un incendio che ha devastato circa 30.000 mq di macchia mediterranea.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione.

Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, sono state domate dai Vigili del Fuoco.

Al momento sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo.

Fortunatamente, non si registrano feriti né danni a strutture.