Il turista di Nola blocca il pullman in costa d’Amalfi

E’ sceso in strada posizionandosi davanti al pullman impedendogli di procedere. E’ successo questa mattina intorno alle 9.30 a Minori dove un turista nolano esasperato, dopo una lunga attesa alla fermata, non ha trovato posto a bordo del pullman di linea diretto a Salerno.

«Fammi salire». «Non posso, non ci sono posti disponibili nemmeno in piedi». «Allora ti blocco l’autobus». Questo in sintesi il dialogo tra il turista e il conducente. una protesta che poteva finire male per il turista, sicuro stava commettendo reato, ma il buon senso dei passeggeri e dell’autista hanno avuto la meglio. L’uomo è stato fatto allontanare poco dopo e il pullman ha potuto riprendere la marcia. Un segno di protesta plateale il suo come altri registrati nei giorni scorsi in costiera. Capita spesso che gruppi di persone vengano lasciati per ore sotto al sole alle fermate, impossibilitati a salire a bordo di pullman strapieni.in piena estate e con temperature altissime questa mancanza di attenzione e alla programmazione e al potenziamento delle corse lascia intendere una scarsa attenzione al servizio da parte del gestore dello stesso. E inoltre crea un grave e pesante compromissione dell immagine di accoglienza e ricettività della costiera

Il sistema del trasporto pubblico va in tilt, complice il fenomeno incontrollato dell’overtourism ma anche per l’interruzione del trasporto marittimo a causa delle avverse condizioni meteomarine. A pagare sono anche i residenti pendolari costretti a convivere quotidianamente con questi disagi. Esasperazione e rabbia: sono i sentimenti che accomunano turisti e residenti in questa pazza estate in costiera amalfitana.

Ieri pomeriggio, dalle 16.30 (inizio dell’allerta meteo), fino alle 22,00 la Sita Sud ha venduto ben 737 biglietti sulla linea Amalfi-Salerno (senza contare quelli acquistati online e gli abbonamenti). Di norma sono circa 350 i biglietti che quotidianamente in questo periodo vengono staccati per Salerno. Dunque è bprevedibile un disservizio, anzi è un disservizio quasi procurato.

Stamattina, inoltre, da Amalfi è stata sospesa la vendita dei biglietti per Sorrento e Positano. Oltre le corse bis previste non si riesce a soddisfare la domanda eccessiva.

Qualcuno avrà la responsabilità di questa gestione di cui attendiamo chiarimenti.

Nunziata Napolitano