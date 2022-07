Il rapper Clementino fermato dalla polizia a Ischia. Ritirata la patente

Disavventura per Clementino si è visto ritirare la patente di guida dopo una serata a Ischia, dove l’artista napoletano si trovava come ospite di una manifestazione cinematografica. A fine serata Clementino si è messo alla guida di un monovolume da noleggio con conducente (Ncc) di una ditta di autotrasporti isolana per tornare in albergo con alcuni amici. Fermato dalla Polizia gli è stato contestato il fatto che non potesse guidare quell’auto e gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di Clementino che è stato riaccompagnato in hotel da un taxi.

