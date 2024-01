Il Natale a Flumeri, partendo dall’evento “Albero dei Bambini “ dell’8 dicembre , alle serate sotto la tenda struttura fino all’ Epifania.

La festa del Natale, che è la più importante dell’anno per gli italiani, porta con sé consuetudini e tradizioni, che si ripetono ogni anno da secoli, trasmesse in famiglia da madre in figlio e fino ai giorni nostri, per credenti e non credenti, perché tutti provenienti dalle comunità giudaica e cristiana. Basti pensare, che anche in medio oriente, dove il sottoscritto ha vissuto per anni, nel periodo natalizio, nei centri commerciali in Arabia Saudita ( il principale paese musulmano sunnita) era permesso vendere alberi da adornare , ovviamente solo per gli stranieri residenti nei vari compound, delle principali città come Jedda, Yanbu, Al Khobar o Jubail, oppure in Kuwait o Doha in Qatar, dove sono stato.

Le festività natalizie dei nostri giorni a Flumeri, iniziarono l’8 dicembre 2023 e terminate con l’arrivo dell’ Epifania. In questo periodo, si sono susseguite varie manifestazioni promosse dalle associazioni che operano nella comunità, ma tutte, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Flumeri, che ha anche finanziato tutti gli eventi. Essi eventi, iniziarono con Bagliori Di Luce ODV e Protezione Civile Flumerese Impegno e Solidarietà ODV con la manifestazione dell’Albero di Natale dedicato ai Bambini, a cui parteciparono, anche Panacea ODV di Ariano Irpino con l’ Autoambulanza e il Pino Irpino che fece tappa a Flumeri in quel frangente nel suo tour della Baronia.

Tutte le altre manifestazioni, sono state programmate da ARCI Circolo di Flumeri, dal Forum dei Giovani, e RGPT Protezione Civile, che nella tenda struttura fatta installare dal Comune di Flumeri in Piazza San Rocco, (che tra le varie spese sostenute, ha anche provveduto, alla sua funzionalità e manutenzione della tenda struttura, nonché, fatto redigere il piano di sicurezza) hanno promosso varie serate di intrattenimento.

A tal proposito, con la fine delle manifestazioni, abbiamo posto alcune domande ad Angelo Antonio Lanza (Sindaco di Flumeri), il quale, ha gentilmente risposto.

Le festività natalizie iniziate l’8 dicembre 23 sono ultimate con l’arrivo dell’Epifania, può farci un bilancio di quanto avvenuto? ”Si, sicuramente possiamo ritenerci soddisfatti. Partendo dall’ Iniziativa dell’8 dicembre con l’allestimento dell’Albero di Natale, da parte dell’ Associazione Bagliori di Luce. Poi c’è stato il Pino Irpino , insomma diverse manifestazioni si sono svolte da quella data, per cui, diciamo il bilancio ad oggi può ritenersi in positivo e soddisfacente. Tante sono le cose da migliorare, questo è inutile dirlo, ma nel complesso insomma, possiamo ritenerci soddisfatti “.

Nonostante i tempi difficili in fatto di bilancio, cosa comune a tutte le Amministrazioni Comunali, quindi, conferma di ritenersi soddisfatto degli eventi effettuati? “Soddisfatto anche dal punto di vista della spesa, perché sebbene sia stata una spesa abbastanza ingente per i nostri bilanci comunali, diciamo che comunque ha fatto si, che un maggior numero di persone restasse all’interno del nostro Comune, senza dover uscire per festeggiamenti natalizi. Quindi, la tenda struttura diciamo ha avuto un successo”.

Le Associazioni che hanno operato in queste festività, si può già ipotizzare che si riproporranno in questo 2024, potrà sostenerle di nuovo nel limite del possibile? “Se mi sento di dire, che rifare la stessa cosa anche per il 2024, io rispondo di si, per quanto riguarda la volontà di tenere insieme le persone e farle restare al proprio paese. Ovviamente, c’è da fare alcune considerazioni e soprattutto in merito all’organizzazione che quest’anno, come dicevo prima ha già mostrato alcuni punti deboli, quindi da migliorare. Però, se si parte in tempo utile, e quindi , se si parte molto prima e soprattutto si hanno le idee ben chiare, chiaramente insomma è possibile fare anche quest’anno qualcosa, partendo diciamo già dalla prossima primavera estate“.

In conclusione, sicuramente tutti gli eventi programmati tra le varie Associazioni del territorio, hanno avuto specificità diverse, e ognuna di esse , per le proprie capacità operative.

Carmine Martino