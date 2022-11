“Il Ministro per le disabilità senza ufficio”. Il disappunto di Serpico, delegato alla disabilità del comune di Avella

Dopo aver plaudito di fronte alla scelta del Governo Nazionale di costituire un dicastero senza portafoglio per le disabilità, ora solleviamo la nostra voce, per esprimere solidarietà alla Ministra Locatelli per la mancanza di un ufficio a Lei dedicato. Da fonti certe sembrerebbe che la Ministra sia anche in attesa che venga strutturato l’enturage di coloro che supporteranno le attività istituzionali. Per chi volesse alla data odierna, spedire una comunicazione alla dottoressa Locatelli, si troverebbe nella condizione di non avere a disposizione neppure un indirizzo di posta elettronica ordinaria. Speriamo che ” chi di dovere ” ponga la Ministra nelle condizioni di operare nel campo della disabilità, anche avendo l’opportunità di poter interagire con il territorio di competenza e di pertinenza, rappresentato dai cittadini ” normodotati ” e/o con handicap.

Auspichiamo che al più presto tutte le organizzazioni impegnate nel terzo settore possano avere le credenziali per interloquire con il dicastero e sia data possibilità di poter interagire, anche avendo come riferimento un concreto ufficio ed uno staff di collaboratori.

Delegato alla disabilità Vincenzo Serpico – Avella