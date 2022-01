Il codice di condotta EGBA per giocare ai casinò live senza rischi”

Quali sono gli standard della comunicazione pubblicitaria sul gioco d’azzardo nei paesi della Comunità Europea? L’EGBA, European Gaming & Betting Association che riunisce i migliori casinò live online in Italia ed Europa ha approvato e diffuso presso i suoi associati un codice di condotta sulle attività pubblicitarie e promozionali del settore del gioco.

L’European Advertising Standard Alliance ha valutato come le misure previste da questo codice vadano a incontrare le legislazioni nazionali dei vari paesi. Nella Comunità Europea infatti non vige un regolamento unico. Accanto a paesi come l’Italia e la Danimarca, in cui vi sono divieti severi sulla pubblicità del gioco d’azzardo, vi sono situazioni meno restrittive. In questi casi il codice di condotta proposto agli operatori dall’EGBA risulta più rigoroso rispetto alle normative vigenti.

Per quanto riguarda i migliori casinò live italiani con licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, questi grazie alle imposizioni di legge propongono ambienti di gioco sicuri. Ma ricordiamo che solo alcuni tra i migliori casinò live AAMS sono membri dell’associazione e quindi dedicano alla protezione delle fasce di giocatori più fragili un’attenzione ancora maggiore.

La regolamentazione della pubblicità del gioco in Italia

Non tutti i paesi europei hanno legiferato sulla pubblicità del gioco d’azzardo. Questa infatti in molti Stati è consentita e non vi sono limiti di orari o mezzi su cui i messaggi possono essere diffusi. In Italia, dove le regole sono molto restrittive e il settore del gaming ampiamente regolamentato, il codice di condotta dell’EGBA trova un terreno molto fertile. Infatti con il decreto legge n. 87, denominato Decreto Dignità, convertito nella legge n.96 del 9 agosto 2018, già da diversi anni vige il divieto assoluto di pubblicità dell’azzardo.

I siti di betting, i casinò online e i casinò live non possono promuovere le proprie attività né sui media tradizionali, né su Internet o sui social media. Tantomeno possono effettuare attività di sponsorizzazione di eventi dal vivo o di team sportivi.

Si tratta di una regolamentazione molto severa, presa ad esempio in altri paesi europei. Questa mira alla protezione di alcune fasce di popolazione come quella dei minori di 18 anni, o di coloro che sono inclini a sviluppare dipendenze dal gioco.

Il mercato online e dei casinò in live streaming

In Europa il mercato del gaming online, anche grazie al successo dei migliori casinò live in streaming, nel 2021 è aumentato di circa il 19%. A fronte di una crescita del settore che comprende anche il gioco offline del 7,5%. Le previsioni degli studi effettuati dall’EGBA sostengono che entro il 2026 il mercato online raggiungerà la quota del 41% sull’intero consumo di gioco.

I trend degli ultimi anni, influenzati anche dalla pandemia da Covid-19, dal distanziamento sociale e dalle chiusure imposte in determinati periodi alle sale giochi, vedono un’impennata delle giocate a distanza. In particolare si è registrato un forte incremento delle giocate da dispositivi mobili. Si prevede che già per il 2022 ci sarà il sorpasso delle giocate da mobile, che dovrebbero superare il 50,5% delle giocate online totali. Per arrivare a quota 61% nel 2026.

In Italia il settore online è in crescita, anche grazie alla diffusione dei migliori casinò live AAMS che propongono un modo nuovo per esperire il gioco a distanza. Qui come in Francia e in Germania, i margini di crescita sono maggiori, dato che le quote di giocatori online sono ancora relativamente basse, rispetto ad altri mercati più maturi.

Una cultura del gioco sempre più responsabile

Nel nostro Paese i top siti casinò live aderiscono all’EGBA promuovendo una cultura del gioco sempre più sicura e responsabile, sia a livello individuale che sociale. Oltre a essere impegnata dal punto di vista della regolamentazione pubblicitaria, l’EGBA è in primo piano nella proposta di standard elevati per quanto riguarda la lotta al riciclaggio di denaro tramite i siti di gioco.

Tornando ai numeri, che ci raccontano quanto sia rilevante il settore del gioco online in Europa, le entrate provenienti dal gaming online rappresentano attualmente il 36% di quelle totali. Di questa quota, il 45,9% deriva da scommesse sportive e il 42% da casinò e casinò live in diretta streaming.

In totale in Europa si contano ben 29 milioni di giocatori online, che praticano attività di gioco legali in 19 nazioni, con 234 licenze diverse. Ricordiamo che per l’Italia sono valide esclusivamente le concessioni assegnate dall’Agenzia delle Dogane e non valgono altre licenze europee. Quindi soltanto i siti di betting e i top siti casinò live AAMS garantiscono la sicurezza necessaria. E tra questi spiccano per l’attenzione al tema della sicurezza e della responsabilità quelli affiliati EGBA.

