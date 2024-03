Il 12 marzo ad Avellino la presentazione del pluripremiato libro “Covid 19 – A visual diary from Naples”

“Covid 19 – A visual diary from Naples”: è il titolo del libro e diario d’artista di Ludovica Bastianini, che verà presentato martedì 12 marzo, alle 17,00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele n.6.

Un evento multidisciplinare, un viaggio fotografico e visivo sperimentale, emozionale ed esperienziale attraverso la contaminazione di territori espressivi differenti, quali la fotografia e la musica, uniti da un filo conduttore, quello del tempo e della memoria.

Il lavoro dell’artista partenopea ha già conquistato la ribalta nazionale ed internazionale: il museo Correale di Sorrento, il museo San Domenico di Forlì, l’International Center of Photography di New York, il settimanale L’Espresso, il sito statunitense Fotodemic, il Simposio Internazionale di Nida in Lituania. Numerosi anche i riconoscimenti ottenuti, diversi dei quali particolarmente prestigiosi.