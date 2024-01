I Sognattori della Pro Loco Baiano tornano in scena a Febbraio con “Chi non muore si rivede” di Franco Pinelli

Nel cuore di Baiano, il Teatro Colosseo è pronto a vibrare di risate e divertimento grazie al nuovo spettacolo della Compagnia de I Sognattori della Pro Loco Baiano. L’evento atteso è la commedia in due atti “Chi non muore si rivede”, scritta e diretta da Franco Pinelli, attore, autore e regista campano e volto noto del teatro e cinema nazionale, impegnato attualmente in tutti i più grandi teatri d’Italia con lo spettacolo di Vincenzo Salemme, Natale in Casa Cupiello.

Lo spettacolo, Chi non muore si rivede, che vede la regia dello stesso Franco Pinelli andrà in scena 15, 16 e 17 febbraio, con i membri della compagnia de I Sognattori che sono pronti a regalare al pubblico una serata di puro intrattenimento.

La commedia vedrà la partecipazione di Felice D’Anna, Antonio Melissa, Mariella Del

Basso, Lisa Miele, Miriam Barbarisi, Maria Grazia Napolitano, Carmine Lippiello, Nunzio Domizio, Giuseppe Monteforte, Franco Abete, Giovanna Adriano, Gennaro Noviello, Emanuele Candela, e Milena Cantalupo. Ognuno di loro porterà il proprio tocco unico alla rappresentazione, garantendo una miscela perfetta di comicità e situazioni esilaranti. La commedia segue le avventure di Nicola Ciccone, un avvocato senza una lira, impegnato a risolvere le strampalate vicende dei condomini del suo palazzo. La trama prende una piega surreale con il ritorno del cognato, precedentemente dato per morto, dando il via a una serie di situazioni divertenti ed imprevedibili.

Dettagli degli Spettacoli:

● Date: 16, 17 e 18 febbraio

● Orari: 16 e 17 Febbraio ore 20.30 e 18 Febbraio ore 18.00

● Luogo: Teatro Colosseo, Baiano

Un Invito alla Risata:

La Compagnia de I Sognattori della Pro Loco Baiano vi aspetta quindi a teatro per trascorrere una tre giorni di puro divertimento e che consentirà di staccare la spina dalla routine quotidiana.