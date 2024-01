.I.D., Alta Irpinia Solidale insieme alla Coppola Concept e a La Scogliera S.R.L.S per un progetto di mare accessibile.

Le Associazioni M.I.D. e Alta Irpinia Solidale nelle prossime settimane proveranno a sostenere come partner del progetto la società La Scogliera S.R.L.S. e la Coppola Concept nelle richieste di affidamento in concessione demaniale della spiaggia sita in via Ruggiero Loncavalle Ischitella di Castelvolturno, le cui opere da realizzare affini ai lavori saranno in parte finanziate dalla ditta Coppola sia in fondi economici nonché in prestazioni d’opera a titolo gratuito.

La spiaggia sarà adeguata totalmente alla balneazione di persone con disabilità, con la previsione anche di relative attrezzature necessarie per facilitarne l’ingresso in acqua e in spiaggia e con l’utilizzo di rampe mobili.

Le rispettive realtà avranno da parte de la Coppola Concept e a La Scogliera S.R.L.S la fruibilità gratuita a favore dei loro associati e familiari alla struttura senza nulla a pretendere e di non concordato preventivamente, infine sosterranno la società attraverso i loro canali istituzionali dialogando e interfacciandosi con le istituzioni preposte ai fini del rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti.

Siamo particolarmente onorati di sostenere questo progetto che riteniamo pilota, è la prima volta che in Campania un imprenditore decide di evolvere fondi importanti a favore delle categorie fragili, siamo stati contattati già da altre regioni per estendere il progetto lungo le loro coste.

La Campania diventerebbe esempio nazionale a favore di un turismo accessibile concludono i rispettivi rappresentanti delle Associazioni Giovanni Esposito per il M.I.D., Vitale Recce per Alta Irpinia Solidale.