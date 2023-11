“Guataqui”: Il Ritmo Colombiano si fonde con la Salsa Irpina. ECCO IL VIDEO

Una nuova ondata di ritmi coinvolgenti ha fatto il suo ingresso sulle piattaforme e sui social con il rilascio del brano “Guataqui”. Questo brano, ispirato alla musica tradizionale colombiana, prende il nome dall’omonimo pueblo in Colombia ed è il risultato della collaborazione tra il DJ e producer Irpino Gianni Vallonio, il cantante Mario Basile alias “El Italiano De La Salsa”, e il talentuoso musicista e cantante Marco Puma del gruppo La Maxima 79.

La traccia si presenta come una salsa version, arricchita dal sound e dalle caratteristiche tipiche dello stile musicale colombiano. La fusione di ritmi coinvolgenti, carichi di energia e altamente ballabili, offre un’esperienza sonora unica che unisce la tradizione colombiana con la vivacità della salsa.

Il videoclip, a corredo di questa entusiasmante creazione musicale, vede come protagonista Luca Giuliano, un ballerino irpino noto per le sue forti caratteristiche espressive. La sua interpretazione artistica aggiunge un elemento visivo vibrante e coinvolgente alla già contagiosa melodia di “Guataqui”.

L’iniziativa di unire artisti irpini con la ricca tradizione musicale colombiana dimostra la diversità e la creatività presenti nella scena musicale locale. La collaborazione tra Gianni Vallonio, Mario Basile, Marco Puma e Luca Giuliano ha portato alla creazione di un’opera che celebra la cultura musicale di entrambe le regioni, creando un ponte virtuale tra l’Irpinia e la Colombia.

“Guataqui” promette di diventare un successo, non solo per la sua musicalità coinvolgente, ma anche per la sua capacità di unire le persone attraverso la danza e la passione per la musica. Questa collaborazione internazionale è un esempio del potere unificante della musica, che attraversa confini geografici e culturali per creare connessioni attraverso il linguaggio universale del ritmo e della melodia.