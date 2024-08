Tufino: Installato Autovelox in Via Nazionale delle Puglie per Migliorare la Sicurezza Stradale

Il comune di Tufino ha recentemente installato un autovelox lungo la Strada Statale 7 bis, precisamente in Via Nazionale delle Puglie, in prossimità del confine con il comune di Avella. Questa nuova misura è stata adottata per migliorare la sicurezza stradale e ridurre la velocità dei veicoli che percorrono quotidianamente questa trafficata arteria.

L’autovelox, collocato strategicamente vicino a un lampione, è stato installato in un tratto di strada tristemente noto per un tragico incidente avvenuto alcuni anni fa, in cui un giovane motociclista perse la vita. Il posizionamento dell’autovelox in questo punto non è casuale: si tratta di un’area critica, dove l’eccesso di velocità ha causato in passato gravi incidenti.

Il dispositivo, attualmente in attesa di autorizzazione da parte dell’ANAS e della Provincia, è previsto entrare in funzione a partire dall’inizio di settembre, subito dopo aver ottenuto tutti i necessari permessi dagli enti predisposti. Una volta attivato, l’autovelox agirà come un efficace deterrente contro la guida spericolata, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente la velocità dei veicoli in transito e prevenire ulteriori incidenti.

L’amministrazione comunale di Tufino ha deciso di investire in questo strumento di controllo della velocità per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei numerosi automobilisti che percorrono ogni giorno la Nazionale delle Puglie. “La sicurezza stradale è una priorità per la nostra comunità. Speriamo che l’installazione di questo autobelox possa contribuire a prevenire incidenti e salvare vite,” ha dichiarato un portavoce del Comune.

La decisione di installare l’autovelox è stata accolta con favore da molti residenti, che sperano possa finalmente porre un freno alle alte velocità che spesso caratterizzano il traffico su questa strada. Tuttavia, l’iniziativa ha suscitato anche qualche preoccupazione tra gli automobilisti, timorosi di eventuali multe, ma l’amministrazione ha ribadito che l’obiettivo principale è la prevenzione, non la punizione.

Con l’entrata in funzione dell’autobelox, prevista per il prossimo settembre, si attende un miglioramento significativo delle condizioni di sicurezza lungo la SS7 bis, rendendo la strada più sicura per tutti.