GROTTOLELLA. Successo della Giornata di Prevenzione presso l’ex Asilo Comunale

Il 2 aprile 2024 è stata una giornata di grande importanza per la nostra comunità, poiché si sono tenute presso i locali comunali dell’ex asilo delle visite mediche gratuite, sotto la guida esperta dei Dottori Carlo Iannace e Francesco Topo. Questa iniziativa ha rappresentato un importante passo avanti nella promozione della salute e della prevenzione all’interno della nostra città.Durante la giornata, sono state erogate un totale di 72 prestazioni mediche, tra cui visite senologiche ed audimetriche. Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione e all’impegno instancabile dei Dottori Iannace e Topo, nonché di tutto lo staff dell’associazione Amos PARTENIO. La loro dedizione e professionalità hanno contribuito in modo significativo al successo dell’evento. Come amministrazione comunale, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento ai Dottori Iannace e Topo, così come a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per garantire la buona riuscita di questa giornata di prevenzione. Inoltre, vogliamo ringraziare la nostra comunità per la partecipazione entusiasta che ha dimostrato durante l’evento.È motivo di grande soddisfazione constatare che, negli ultimi anni, la cultura della prevenzione e della tutela della salute si sia fortemente radicata nella nostra comunità. Questo è il frutto di uno sforzo collettivo e del costante impegno di tutti coloro che credono nell’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per il benessere individuale e collettivo. In conclusione, il Vice Sindaco Marco Grossi desidera ringraziare tutti i cittadini che hanno partecipato alle giornate di prevenzione organizzate nel corso degli ultimi cinque anni. Il loro supporto e la loro partecipazione attiva sono stati fondamentali per il successo di queste iniziative, e ci auguriamo che continuino a essere un punto di riferimento per il futuro della nostra comunità.