GROTTAMINARDA (AV). Convocato il primo consiglio comunale dell’amministrazione Spera

Il Vicesindaco Michelangelo Bruno ha convocato la prima seduta del Consiglio Comunale del mandato della nuova Amministrazione guidata dal Sindaco Marcantonio Spera.

L’assise è prevista per il giorno 5 luglio alle ore 18,00 nella sala “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi in prima convocazione ed in seconda per il 7 luglio sempre alle 18,00. In entrambi i casi sarà rispettata l’ora di tolleranza.

11 i punti previsti dall’ordine del giorno.

Si comincia con l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale e alla Convalida degli eletti.

Si passa poi all’ elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del Vicepresidente.

Al quarto punto il Giuramento del Sindaco.

Al quinto la comunicazione dell’avvenuta nomina degli Assessori, del Vicesindaco e delle deleghe rilasciate ai Consiglieri Comunali.

Sarà poi la volta di comunicare la formazione dei Gruppi Consiliari.

Ed ancora al settimo punto l’elezione della Commissione Elettorale Comunale, all’ottavo l’elezione della Commissione dei Giudici Popolari, al nono l’elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni Terre dell’Ufita, al decimo l’elezione della Commissione ex legge 219/81 e art. 19 del Decreto Legislativo n. 76/90.

Infine l’individuazione degli organismi Indispensabili ai sensi dell’art.96 del Tuel.

adsense – Responsive – Post Articolo