GIORNATA DELLA TERRA: PLASTIC FREE IN AZIONE ANCHE A SAVIANO E SOMMA VESUVIANA

In vista della Giornata Mondiale della Terra, istituita il 22 aprile dalle Nazioni Unite, l’onda blu dei volontari Plastic Free sarà in azione in ben 328 appuntamenti sul territorio italiano e 6 all’estero in programma nel weekend del 20-21 aprile. Grazie all’impegno e alla determinazione dei referenti Florinda Ardolino e Gianna Raia anche Saviano e Somma Vesuviana in provincia di Napoli saranno protagonista di questa iniziativa a tutela dell’ambiente con l’obiettivo concreto di liberare il nostro territorio da tonnellate di plastica e rifiuti abbandonati. L’appuntamento è per domenica 21 alle ore 10.00 con punto di ritrovo a Via Tabacchi per Saviano, a Somma Vesuviana, invece, alle ore 15.30 con punto di ritrovo a Via San Giovanni de Matha I traversa.

Le iniziative hanno entrambi il patrocinio dei Comuni. Il comune di Somma vesuviana, grazie all’impegno profumo dalle referente Raia Gianna, è anche Comune Plastic Free 2024.

L’obietto di Gianna e Florinda, insieme a tutti i referenti d’Italia, è di diffondere la cultura e le buone pratiche di comportamento volte alla prevenzione e alla sensibilizzazioni sulla nocività della plastica e dunque all’abbandono.

Gli eventi di pulizia ambientale si ripeteranno in tutta Italia per rendere migliore il nostro Bel Paese

Questa 54esima edizione indetta dall’Onu è dedicata al tema “Planet vs Plastic”, con la ferma volontà di porre l’attenzione sull’abuso dei materiali plastici nella nostra vita quotidiana, chiedendone una riduzione del 60 per cento entro il 2040. Un obiettivo che vede Plastic Free Onlus in prima linea con i suoi oltre 1.000 referenti e 250mila volontari sin dal 2019.

Per partecipare i link di adesione

Per Saviano

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7501/21-apr-saviano

Per Somma

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7584/21-apr-somma-vesuviana

Nunziata Napolitano