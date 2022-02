FORINO. La tragica morte del 16 enne Sabatino Armieri e il messaggio di cordoglio del sindaco Olivieri

La morte del 16 enne Sabatino Armieri, verificatosi a Forino lungo via Scheta poco dopo le 18 di ieri mentre era in sella alla sua moto finita in uno scontro frontale con una Fiat 16 che proveniva in senso inverso si marcia, è sempre difficile da accettare. Lo stesso primo cittadino di Forino ha scritto un messaggio di cordoglio stringendosi attorno ai familiari per l’immane perdita.

“Affranti, senza parole e profondamente commossi, ci stringiamo, con un grande affettuoso abbraccio, alla famiglia di Sabatino per l’atroce scomparsa di un nostro giovane allegro e solare di cui conserveremo sempre il ricordo. Una perdita che ha gettato nel totale sconforto la Nostra Comunità. Con la morte di un giovane, si spengono sogni e prerogative che ancora aspettavano di essere realizzate e che, purtroppo, rimarranno disattese. L’allegria, la goliardia, la generosità d’animo e l’educazione di Sabatino resteranno, però, impresse nella memoria di tutti noi per sempre. Alla mamma, al papà, alle sorelle e a tutta la famiglia, porgo le mie condoglianze in questo momento di grande dolore che ha segnato Forino. Con commozione, insieme alla Comunità tutta, partecipo al dolore dei familiari ed esprimo la vicinanza tutta dell’intera Comunità Forinese”

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

adsense – Responsive – Post Articolo