Forino (Av): Va in Briciole in Patrimonio Artistico forinese

Sembrano aver intrapreso il medesimo destino, lo private, non è nel nostro stile o nella nostra intenzione, ma osserviamo a malincuore come “Monumenti Storici” della nostra Città quali sono il Palazzo De Leoni nel rione Palazza, come la Chiesa dello Spirito Santo nel rione Casal di Creta, come l’ antica Chiesa dell’Annunziata siano ormai solo “Belle decadute in ginocchio” in questa fatuo tempo. Un mesto silenzio avvolge il loro destino, un’ apatica agonia, dove tutti dovrebbero agire ognuno per le proprie competenze, in un convinto impegno di salvare, simboli, anzi diremo monumenti cittadini, ma al momento nulla di fatto. Ed intanto il patrimonio artistico forinese, ormai apprezzabile solo attraverso vetuste cartoline ogni giorno si sbriciola sotto gli occhi. Questa è Cultura storica!

Chi la dovrebbe tutelare??? Chi sono i delegati preposti, o dovrebbero esserlo? Purtroppo non rimane solo che la collera di vedere con sconfinato dispiacer stesso viatico di decadenza tre Emblemi , simboli centenari della Storia di Forino. Non entriamo in merito a situazioni e, perire , cadere e sfuggire sotto le mani le bellezze forinesi, e mentre in altri paesi irpini ne hanno fatto un pregio, a Forino sembrano essere diventante solo un peso, un fastidioso macigno di un illustre passato. Daniele Biondi